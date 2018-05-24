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Müşteri memnuniyetinizi esas alarak; ürün iade/değişim işlemlerimiz hakkında sizleri bilgilendirmek isteriz.
BİZİM İÇİN DEĞERLİSİNİZ
- Toplum sağlığımız için sosyal mesafe ve hijyen önlemleri kapsamında; lojistik merkezimizde ve mağazalarımızda müşterilerimiz ve çalışanlarımız için aldığımız tüm tedbirler kararlılıkla sürdürülecek ve takip edilecektir. Gerekli durumlarda; güncel bilgilendirmeler tarafımızdan paylaşılacaktır.
SİPARİŞ TESLİMAT SÜRECİ
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Siparişleriniz 1-5 gün içerisinde hazırlanarak iş ortağımız kargo şirketlerine teslim edilmektedir (Pazar günleri ve resmi tatiller hariç). Lojistik operasyonlarımız ve kargo sevkiyat süreçlerimizde yoğunluklardan kaynaklı yaşanabilecek teslimat gecikmeleri konusunda anlayışınız için şimdiden teşekkür ederiz.
MAĞAZA İADE / DEĞİŞİM İŞLEMLERİ
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Türkiye genelinde mağazalarımızdan satın alınan tüm ürünlerde; mevcut iade/değişim kuralları geçerli olarak 30 gün içerisinde, size e-mail yoluyla ilettiğimiz faturanızı ibraz ederek ürün değişim ve iade işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.
ONLINE İADE İŞLEMLERİ
- Gap.com.tr ve Bananarepublic.com.tr üzerinden aldığınız ürünleri 30 gün içerisinde tüm mağazalarımızdan veya Yurtiçi Kargo ile ücretsiz olarak iade edebilirsiniz.
- Satın aldığım ürünlerin nasıl iade edebilirim?
Beden Tablosu
BEDEN TABLOLARI